Wednesday Local Basketball Fixtures & Results

RESULTS
KERRY AIRPORT MEN’S DIVISION 1
TK Killarney Cougars 47 Tralee Imperials 77
KERRY AIRPORT MEN’S DIVISION 2 POOL B
Tralee Tigers BC Lixnaw 58 Gneeveguilla 1 59
KERRY AIRPORT WOMEN’S DIVISION 3 POOL A
Ballybunion Wildcats 45 Gneeveguilla 38
KERRY AIRPORT U16 GIRLS DIV 2
St Colmans 35 St Pauls B 57
KERRY AIRPORT U14 BOYS DIV 3 PLATE
Gneeveguilla 40 TK Vixens 62
KERRY AIRPORT U14 GIRLS DIV 2 PLATE
TK Cobras 25 St Josephs 36
KERRY AIRPORT U12 BOYS DIV 1
St Pauls 27 St Annes 24
FIXTURES
KERRY AIRPORT MEN’S DIVISION 2 CUP
St Brendans BC v St Marys at Moyderwell at 8:00pm
KERRY AIRPORT WOMEN’S DIVISION 3 POOL B
Tralee Tigers BC v Tralee Imperials at Mounthawk Gym Tralee at 8:15pm