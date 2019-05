Tralee Local Electoral Area – Tally

There are seven seats on Kerry County Council in Tralee LEA with 17 candidates in the running.

4pm

So far, 26 boxes out of 52 open – so we are at the halfway point.





These include Arfert, Caherleheen, Blennerville, Spa, Fenit, Tralee CBS and Listellick.

The tallies show the following:

Ted Cronin (Independent) – 84

Pa Daly (Sinn Fein) – 614

Yvonne Dineen (Independent) – 41

Bec Fahy (Solidarity-People Before Profit) – 81

Toireasa Ferris (Sinn Fein) – 942

Jim Finnucane (Fine Gael) – 754

Mary Fitzgibbon (Aontú) – 164

Cathal Foley (Sinn Fein) – 235

Norma Foley (Fianna Fail) – 1067

Anne-Marie Fuller (Green Party) – 379

Sam Locke (Independent) – 286

Dr Bridget O’Brien (Fine Gael) – 352

Terry O’Brien (Labour Party) – 710

Denis O’Reilly (Independent) – 15

Mikey Sheehy (Fianna Fail) – 665

Ben Slimm (Labour Party) – 236

Johnnie Wall (Fianna Fail) – 184

