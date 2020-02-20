Thursday Local Basketball Fixtures and Results

Results
KERRY AIRPORT WOMENS DIVISION 3 POOL B: Tralee Imperials 34, Horans Health Stores 36, ;
KERRY AIRPORT U16 GIRLS DIV 1: Team Kerry Cobras 30, St Marys A 67, ;
KERRY AIRPORT U18 D2 BOYS LEAGUE: St Pauls 71, St Marys 60, ;
KERRY AIRPORT U16 D2 BOYS SHIELD: St Annes 48, Cahersiveen 74, ; Gneeveguilla 44, St Pauls 54, ;
KERRY AIRPORT U12 BOYS DIV 2: St Bridgets 37, KCYMS 42, ;
KERRY AIRPORT U12 D3 BOYS SHEILD: St Josephs 36, TK Vixens 38,
Fixtures
KERRY AIRPORT U16 GIRLS DIV 1: Cahersiveen v St Marys A, at , 8:00pm ;