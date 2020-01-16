Thursday Local Basketball Fixtures & Results

RESULTS
KERRY AIRPORT MEN’S DIVISION 2 CUP
St Brendans BC 62 St Marys 57
KERRY AIRPORT WOMEN’S DIVISION 3 POOL B
Tralee Tigers BC 47 Tralee Imperials 51
KERRY AIRPORT U16 D2 BOYS SHIELD
St Annes 47 Gneeveguilla 50
KERRY AIRPORT U16 BOYS DIV 2 PLATE
Kenmare Kestrels 64 Rathmore 51
KERRY AIRPORT U16 BOYS DIV 3
Glenbeigh Falcons 41 TK Vixens 22
KERRY AIRPORT U16 D3 GIRLS SHIELD
Glenbeigh Falcons 19 St Colmans 17
KERRY AIRPORT U16 GIRLS DIV 3 PLATE
Kenmare Kestrels 33 Rathmore 46
KERRY AIRPORT U12 BOYS DIV 2 PLATE
KCYMS 32 St Bridgets 31
KERRY AIRPORT U12 D3 GIRLS LEAGUE
Tralee Imperials 14 Rathmore 18
FIXTURES
KERRY AIRPORT U18 GIRLS DIV 1
TK Bobcats v St Pauls at Moyderwell at 7:30pm