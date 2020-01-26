Sunday Local Basketball Results

KERRY AIRPORT WOMENS CROSS DIVISION 1 : KCYMS 38, Glenbeigh Falcons 58, ;
KERRY AIRPORT U18 D2 BOYS PLATE: St Bridgets 20, Rathmore 0, ;
KERRY AIRPORT U16 D3 GIRLS SHIELD : St Colmans 36, Kenmare Kestrels 35, ;
KERRY AIRPORT U14 GIRLS DIV 1: Tralee Imperials 36, Glenbeigh Falcons 40, ;
KERRY AIRPORT U14 D2 GIRLS LEAGUE: St Annes 26, TK Cobras 34, ;
KERRY AIRPORT U14 D3 GIRLS LEAGUE: TK Chorca Dhuibhne 28, St Bridgets 26, ;
KERRY AIRPORT U14 D3 GIRLS SHIELD A: TK Chorca Dhuibhne b 14, St Josephs 24, ;
KERRY AIRPORT U14 D3 GIRLS SHIELD B: St Annes 20, TK Killarney Cougars 0, ;
KERRY AIRPORT U12 GIRLS DIV 2: St Annes 26, Cahersiveen 34, ;
KERRY AIRPORT U12 D3 GIRLS SHIELD : St Pauls B 20, St Pauls WHITE 14, ; St Pauls A 30, TK Bobcats 7, ;