Sunday Local Basketball Fixtures and Results

Results
KERRY AIRPORT WOMENS DIVISION 2: Kenmare Kestrels 36, St Brendans BC 50,
KERRY AIRPORT U18 D2 BOYS SHIELD : Tralee Tigers BC 52, St Brendans 55, ;
KERRY AIRPORT U14 BOYS DIV 1: Rathmore 55, St Josephs 53, ;
KERRY AIRPORT U14 D3 BOYS LEAGUE: Kenmare Kestrels 14, St Colmans Warriors 36, ;
KERRY AIRPORT U14 D2 GIRLS SHIELD : Tralee Imperials 24, St Marys 50, ;
KERRY AIRPORT U14 D3 GIRLS SHIELD A: Ballybunion Wildcats 46, TK Chorca Dhuibhne b 9, ;
KERRY AIRPORT U12 D3 BOYS LEAGUE: TK Cobras 39, St Marys 11, ;
KERRY AIRPORT U12 D3 GIRLS LEAGUE: Rathmore 22, Glenbeigh Falcons 18, ;
KERRY AIRPORT U12 D3 GIRLS SHIELD : KCYMS 28, TK Chorca Dhuibhne 21, ;
Fixtures
KERRY AIRPORT MENS DIVISION 2 POOL A: Glenbeigh Falcons v Cahersiveen , at Glenbeigh GAA Sports Hall, 4:00pm ;
KERRY AIRPORT MENS DIVISION 2 POOL B: St Josephs v St Brendans BC , at Duagh Sports Complex, 8:15pm ;
KERRY AIRPORT WOMENS CROSS DIVISION 1 :
KCYMS v Glenbeigh Falcons , at Killorglin Sports Complex, 2:00pm ;
St Josephs v Kenmare Kestrels , at Duagh Sports Complex, 7:00pm ;
KERRY AIRPORT U16 BOYS DIV 1: Tralee Imperials v St Brendans BC , at Mounthawk, 5:00pm ;