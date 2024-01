Kingdom host Derry tonight in NFL opener

Kerry host Derry this evening in the Allianz Football League.

The tie gets underway at 5.30 in Austin Stack Park, Tralee.

The Kingdom team features just 7 of the side from the All-Ireland final; Shane Ryan, Jason Foley, Tom O’Sullivan, Graham O’Sullivan, Gavin White, Dara Moynihan and Sean O’Shea.

Kerry team:

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

5 Brian Ó Beaglaoich Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

6 Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

8 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

9 Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

10 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

11 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

12 Cillian Burke Cillian De Burca Baile an Mhuillin/Caisleán na Mainge

13 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

14 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

15 Micheál Burns Micheál Ó Broin Dr Crócaigh

Subs:

16 (GK) Seán Coffey Seán Ó Cofaigh Lios an Phúca

17 Paul Murphy Pól Ó Murchú An Rath Mhór

18 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí

19 Armin Heinrich Armin Henrich Aibhistín de Staic

20 Stephen O’Brien Stiofan Ó Briain An Neidín

21 Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

22 Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

23 Darragh Roche Darragh De Róiste Gleann Fleisce

24 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

25 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

26 Damien Bourke Damien De Búrca Na Gaeil

Also tonight in Division 1, All Ireland champions Dublin face Monaghan at Croke Park.

Armagh begin life back in Division 2 with a home fixture against Louth.

Netwatch Cullen Park is the venue for Kildare’s meeting with Cavan.

While Meath welcome Fermanagh to Navan.

There’s a midlands derby in Division 4, with Laois playing Longford.

While Tipperary play Carlow.