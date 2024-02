Kingdom football team announced

David and Paudie Clifford have been named in the Kerry squad for Round 2 of the Allianz Football League, away to Monaghan tomorrow.

Kerry team:

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

5 Tom O’Sullivan Tomás Ó Súilleabháin Daingean Uí Chuis

6 Paul Murphy Pól Ó Murchú Rath Mhór

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

9 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchúir Aibhistín de Staic

10 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí

11 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

12 Cillian Burke Cillian De Burca Baile an Mhuillin/Caisleán na Mainge

13 Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

14 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

15 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

Subs:

Seán Coffey Seán Ó Cofaigh Lios an Phúca

Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

Micheál Burns Micheál Ó Broin Dr Crócaigh

Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Darragh Roche Darragh de Róiste Gleann Fleisce

Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

David Clifford Dáithí Ó Clúmháin An Fhosadh

Paudie Clifford Pádraig Ó Clúmháin An Fhosadh

Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

Damien Bourke Damien De Búrca Na Gaeil

After an impressive showing in Salthill last week, Paul Towey parachutes into the Mayo attack for their Division One football summit with Dublin.

In Division Two, Meath will look to build on last week’s draw with Fermanagh as they go to Armagh.

Fermanagh themselves host Kildare.

Down’s promotion push in Division Three continues against Limerick in Newry.

And in Division 4, Carlow play Waterford, and Wexford face Laois.