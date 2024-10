Killarney day 2 review

Winners

1.45 no 3 Tangapour 7/4

2.20 no 9 Castanets 11/4 fav

2.55 no 8 Martinelli 8/1

3.30 no 5 Sea Chariot 10/3

4.05 no 6 Get 9/2

4.40 no 8 Abbey Actress 4/1

5.15 no 6 Cast A Spell 5/4