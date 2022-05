Kerry without Clifford for Munster Final today

Kerry can today win a record 83rd Munster Senior Football Championship title.

The reigning champions welcome Limerick to Killarney for the decider, which throws-in at 3 o’clock.

David Clifford is out of the encounter because of injury.

Paul Geaney and Killian Spillane both come into the team, with Adrian Spillane also dropping out.

Limerick are unchanged.

KERRY

Name – First & Surname Club Name

1 (GK) Shane Ryan Sean O Riain Rath Mhor

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Suilleabhain Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason O Foghlu Baile Ui Donnachu

4 Tom O’Sullivan Tomas O Súilleabháin Daingean Ui Chuis

5 Brian Ó Beaglaíoch Brian Ó Beaglaíoch An Ghaeltacht

6 Tadhg Morley Tadhg Ó Muraile Teampall Nua

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crocaigh

8 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchuir Na Gaeil

9 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

10 Paudie Clifford Padraig Ó Clumhain An Fhosadh

11 Sean O’Shea Sean Ó Sé An Neidin

12 Stephen O’Brien Stiofan O Briain An Neidin

13 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crocaigh

14 Paul Geaney Pól Ó Geibheannaigh Daingean Ui Chuis

15 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

16 (GK) Shane Murphy Sean Ó Murchú Dr Crocaigh

17 Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Templenoe

18 Paul Murphy Pol Ó Murchu Rath Mhor

19 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistin de Staic

20 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crocaigh

21 David Moran Daithi Ó Morain Ceirin O Raithille

22 Jack Savage Jeaic Sabhaois Ceirin O Raithille

23 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchuir Aibhistin de Staic

24 Gavin Crowley Gabhin O Crualaíoch Teampall Nua

25 Jack O’Shea Jeaic Ó Se Aibhistin de Staic

26 Darragh Roche Dara Ó Róiste Gleann Fleisce