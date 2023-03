Kerry team to face Galway in final round of division one announced

The Kerry team to play Galway tomorrow in the final round of the Allianz Football League shows 3 changes from the win over Roscommon.

Shane Murphy, Dylan Casey and Ruairi Murphy all start, coming in for Shane Ryan, Graham O’Sullivan and Dara Moynihan.

1 Shane Murphy Seán Ó Murchú Dr Crócaigh

2 Dylan Casey Dylan Ă“ Cathasaigh AibhistĂ­n de Staic

3 Jason Foley Jason Ă“ FoghlĂş Baile UĂ­ DonnachĂş

4 Tom O’Sullivan Tomás Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

5 Paul Murphy PĂłl Ă“ MurchĂş Rath MhĂłr

6 Tadhg Morley Tadhg Ă“ Muraile Teampall Nua

7 Gavin White Gabhin de Faoite Dr CrĂłcaigh

8 Jack Barry Jeaic de Barra Na Gaeil

9 Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

10 Ruairí Murphy Ruairí Ó Murchú Lios A’Troí

11 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

12 Paudie Clifford Pádraig Ó Clumháin Fosadh

13 Tony Brosnan Antóin Ó Brosnacháin Dr Crócaigh

14 David Clifford Daithí Ó Clumháin Fosadh

15 Donal O’Sullivan Donal Ó Súilleabháin Cill Gharbháin

Subs:

16 Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

17 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

18 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

19 Pa Warren Pádraig Warren Gniomh Go Leith

20 Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

21 Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

22 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

23 Paul Geaney PĂłl Ă“ Geibheannaigh Daingean UĂ­ ChĂşis

24 Greg Horan Greagóir Ó hÓrain Aibhistín de Staic

25 Gavin Crowley Gabhin Ă“ CrualaĂ­och Teampall Nua

26 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí