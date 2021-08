Kerry reveal team for relegation play off v Tipperary

Kerry face Tipperary tomorrow in the TG4 All Ireland Championship Relegation Playoff

The game throws in at 2pm in Mallow with live commentary here on Radio Kerry.

The Kerry team is as follows:

1.Ciara Butler

2. Julie O Sullivan

3.Aislinn Desmond (C)

4. Ciara Murphy

5.Aishling O Connell

6. Kayleigh Cronin

7. Cáit Lynch

8.Lorraine Scanlon

9. Niamh Carmody

10. Mary O Connell

11. Caoimhe Evans

12. Louise Galvin

13. Danielle O Leary

14. Emma Dineen

15. Louise Ní Mhuircheartaigh

16. Mary Ellen Bolger

17. Megan O Connell

18. Ciara O Brien

19. Anna Galvin

20. Hannah O Donoghue

21. Ava Doherty

22. Niamh Ní Chonchúir

23. Laoise Coughlan

24. Rachel Dwyer

25. Anna Clifford

26. Katie Buckley

27. Sarah Murphy

28. Aoife Dillane

29. Niamh Kearney