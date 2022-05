Kerry reveal team for Munster final

The Kerry team for the Electric Ireland Munster Minor Football Championship final against Cork shows 2 changes from the semi-final win over the same opposition.

Tomas Ashe and Darren Allman are in for Ruairi Burke and James Fitzgerald.

Team:

1 Shay O Meara Sheá Ó Mhéara Dr. Crócaigh

2 Maidhcí Lynch Maidhcí Ó Loinsigh Dr. Crócaigh

3 Liam Evans Liam Ó hÉabháin Cíll

4 Jake Foley Jake Ó Foghlú Ceirín Uí Rathaille

5 Eddie Healy Éadbhard Ó hÉilí Emmetaigh, Lios Túathaill

6 Darragh O Connor Darragh Ó Conchúir An Neidín

7 Fionn Murphy Fionn Ó Murchú Ráth Mhór

8 Jack O Sullivan Seán Ó Súilleabháin Brosnach

9 Tomás Ashe Tomás Ághas Abha na Scáil

10 Niall Collins Niall Ó Coilléain Baile Mhic Eilleagóid

11 Cormac Dillon Cormac Ó Diuliún Dubh Áth

12 Jack Clifford Séan Ó Clúmháin Naomh Micheál – An Fhaill Mhóir

13 Paddy Lane Padraigh Ó Laighin Aibhistín De Staic

14 Donagh O Sulllivan Donagh Ó Súilleabháin Piarsaigh Na Dromada

15 Darren Allman Darren Ó Allman An Neidín

Subs

16 Michael Tansley Micheál Ó Tansley Aibhstin De Staic

17 Pádraig Moynihan Pádraig Ó Muineacháin Ráth Mhór

18 Ian O Sullivan Ian Ó Súilleabhán Naomh Micheál – An Fhaill Mhóir

19 Evan Boyle Ebhin Ó Bhaóill Baile Dubh

20 Darragh O Connor Darragh Ó Conchubhair Lios An Phúca

21 John Burke Séan De Búrca Fánuithe Na Leamhna

22 Joshua Coffey Joshua Ó Cófaigh Lios An Phúca

23 James Fitzgerald Seamus Mac Gearailt Lios Póil

24 Liam O Neill Liam Ó Néill Realt Na Mara

Cork are to name their team later today.