Kerry minor team revealed

Kerry have named their side to play Kildare tomorrow in the Electric Ireland All-Ireland Minor Football Championship 1/4 final.

The counties clash in UPMC Nowlan Park, Kilkenny at 3 o'clock.

1 (GK) James Hoare Séamus de hÓrdha Daingean Uí Chúis

2 David Mulvihill Dáibhéid Ó Maolmhichíl Tairbeart

3 Ben Murphy Ben Ă“ MurchĂş AibhistĂ­n De Staic

4 Issac Brosnan Issac Ó Brosnacháin Deasmúnaigh

5 Pádraig Moynihan Pádraig Ó Muineacháin An Ráth Mhór

6 Keelan O Shea Keelin Ă“ SĂ© Cill CuimĂ­n

7 Gearóid Evans Gearóid Mac Éimhín Cill

8 Evan Boyle Evan Ă“ Baoill An Baile Dubh

9 Daniel Kirby DĂłnal Ă“ Ciarbha AibhistĂ­n De Staic

10 Paudie Fitzgerald Pádraig Mac Gearailt Caisleán An Ghriaire

11 Tomás Kennedy Tomás Ó Cinnéide Céirín Uí Rathaille

12 Seán Ó Cúinn Seán Ó Cúinn An Ghaeltacht

13 Dara Hogan Dara Ó hÓgáin Baile an Mhuileann/Caisleán na Mainge

14 Oisín Healy Oisín Ó hÉilí Naomh Mhuire Easa Duibhe

15 Paddy Lane Pádraig Laighin Aibhistín De Staic

16 (GK) Oisín O Halloran Oisín Ó hAllúráin Ard Fhearta

17 Darragh O Keeffe Darragh Ó Caoimh Maigh Mheáin

18 Cian O Connor Cian Ó Conchúir An Ráth Mhór

19 Aodhna Ă“ Beaglaoich Aodhna Ă“ Beaglaoich An Ghaeltacht

20 Pa Walsh Pádraig Breathnach Emmetaigh Lios Tuathail

21 Aaron Kennelly Aaron Ă“ Cinnaoladh Emmetaigh Lios Tuathail

22 Ronan Carroll Ronán Ó Cearbhúil Aibhistín De Staic

23 Stephen Gannon Stiofán Mac Fhionnán Fánaithe na Leamhna

24 Ruairí O’Connell Ruairí Ó Conaill Naomh Seanáin