Kerry away to table-topping Kildare in the Allianz Hurling League

Kerry are away to table toppers Kildare today in Division 2A of the Allianz Hurling League.

The Kingdom are 2 points behind their hosts ahead of the 2 o’clock clash in Newbridge.

There are 3 changes to the Kerry team for today from the previous outing, a loss to Offaly. Cillian Trant, Paudie O’Connor and Gavin Dooley are in for Conor O’Keeffe, Colin Walsh and Keith Carmody.

Team:

1 John B O’Halloran Seán B Ó hAllúráin Cill Mhaoile

2 Cillian Trant Cillian Treant Na Niallaigh Crotta

3 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandánaigh

4 Eoin Ross Eoin De Rossa Baile Dubh

5 Evan Murphy Evan Ó Murchú An Tochar

6 Michael Boyle Micheal Ó Baoil Baile Dubh

7 Paudie O’Connor Pádraig Ó Conchuir Cill Mhaoile

8 Daniel Collins Donal Ó Coileáin Cill Mhaoile

9 Gavin Dooley Gavin Ó Dulaoich An Tochar

10 Kyle O’Connor Kyle Ó Conchuir Baile Dubh

11 Fionan MacKessy Fionan Ó Macasa Naomh Breandánaigh

12 Michael Leane Micheál Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

13 Shane Conway Seán Ó Conbhuí Leac Sna

14 Daithi Griffin Daithí Ó Grifin Naomh Breandánaigh

15 Padraig Boyle Pádraig Ó Baoill Baile Dubh

Subs:

16 Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Liam Uí Mhaoilíosa

17 Seán Weir Seán Mac an Mhaoir Na Niallaigh Crotta

18 Tadhg Brick Tadgh Ó Broic Na Pairnealaigh Thrá Lí

19 Jason Diggins Jason Ó Duíginn An Tochar

20 Darragh Shanahan Darragh Ó Seanchain Leac Sna

21 Keith Carmody Keith Ó Ceamada An Tochar

22 Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

23 Dan Goggin Dónall Gogín An Tochar

24 Philip Lucid Pilib Ó Luasaigh Baile Ui Thaidhg

25 Jordan Conway Jordan Ó Conbhuí Na Niallaigh Crotta

26 Conor O’Hare Conchur Ó hÍr Dr Crócaigh