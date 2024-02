Kerry away to Down today

Kerry are at Down this lunchtime in the Allianz Hurling League.

The Division 2A encounter goes ahead in Ballycran at 1.

The Kingdom team:

Louis Dee Louis Ó Diaghaidh Liam Uí Mhaoilíosa

Flor McCarthy Flor Mac Cárthaigh Cill Mhaoile

Darragh Shanahan Darragh Ó Seancháin Leac Sna

Rónán Walsh Rónán Breathnach Cill Mhaoile

Tomás O’ Connor Tomás Ó Conchúir Na Niallaigh Crotta

Evan Murphy Evan Ó Murchú An Tóchar

Daithí Griffin Dáithí Ó Grifín Naomh Breandánaigh

Kyle O’Connor Kyle Ó Conchúir Baile Dubh

Fionán Mackessy Fionán Ó Macassa Naomh Breandánaigh

Michael Leane Micheál Ó Laighin Baile Uí Thaidhg

Gavin Dooley Gavin Ó Dubhlaoich An Tóchar

Brandon Barrett Brandon Baróid An Tóchar

Killian Hayes Cillian Ó hAodha Cill Mocheallóg

Dan Goggin Dónall Gogín An Tóchar

Tom Doyle Tomás Ó Dúill Dr Crócaigh

Subs:

Diarmuid Quirke Diarmuid Ó Cuirc Dr Crócaigh

Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandánaigh

Morgan Madden Murcha Ó Madáin Na Pairnéalaigh Thrá Lí

Bill Keane Liam Ó Catháin Na Niallaigh Crotta

Séamie Foran Séamie Ó Fuaráin Baile Uí Thaidhg

Felim O Sullivan Féilim Ó Súilleabháin Baile Uí Thaidhg

Niall O’Mahony Niall Ó Mathúna Mainistir Ó dTorna

Maurice O’ Connor Muiris Ó Conchúir Cill Mhaoile

Niall Mulcahy Niall Ó Maolchathaigh Mungairit

Darragh Reen Darragh Ó Rinn Na Pairnealaigh Thrá Lí

Seánie Brosnan Seánie Ó Brosnachán Naomh Breandánaigh

Advertisement

Elsewhere, Cork and Kilkenny are both seeking their first wins of this year’s Allianz Hurling League later.

They meet at Páirc Uí Chaoimh, with throw-in at 7.30.

Wexford will look to build on their draw with the Cats, when they take on Offaly.

Advertisement

=

Early Division 2B pace-setters Donegal and Derry do battle in Letterkenny

Kingspan Breffni hosts the Division 3A meeting of Cavan and Louth.

Advertisement

And in Division 3B, Leitrim play Fermanagh, and Longford face Warwickshire