Kerry at Cork today in McGrath Cup final

It’s Kerry and Cork in the McGrath Cup final this afternoon.

Pairc Ui Rinn is the venue for their showdown at 2 o’clock.

The Kerry team for this decider:

1 (GK) Shane Ryan Seán Ó Riain Rath Mhór

2 Graham O’Sullivan Graeme Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

3 Jason Foley Jason Ó Foghlú Baile Uí Donnachú

4 Dylan Casey Dylan Ó Cathasaigh Aibhistín de Staic

5 Brian Ó Beaglaoich Brian Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

6 Paul Murphy Pol Ó Murchú Rath Mhór

7 Armin Heinrich Armin Heinrich Aibhistín de Staic

8 Joe O’Connor Seosamh Ó Conchuir Aibhistín de Staic

9 Seán O’Brien Seán Ó Briain Lios An Phúca

10 Ronan Buckley Ronan Ó Buachalla Lios A’Troí

11 Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

12 Cillian Burke Cillian de Burca Baile an Mhuilinn/Caisleán na Mainge

13 Killian Spillane Cillian Ó Spealáin Teampall Nua

14 Seán O’Shea Seán Ó Sé An Neidín

15 Dara Moynihan Dara Ó Muineacháin Spa Cill Airne

Subs:

Seán Coffey Seán Ó Cofaigh Lios an Phúca

Gavin White Gabhin de Faoite Dr Crócaigh

Micheál Burns Micheál Ó Braoin Dr Crócaigh

Tom O’Sullivan Tomas Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Stephen O’Brien Stiofán Ó Briain An Neidín

Barry Dan O’Sullivan Barra Ó Súilleabháin Daingean Uí Chúis

Keith Evans Keith Ó hÉimhín Cill

Adrian Spillane Adrian Ó Spealáin Teampall Nua

Paudie O Leary Pádraig Ó Laoire Gníomh Go Leith

Conor Geaney Conchúir Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

Darragh Roche Darragh de Róiste Gleann Fleisce

Damien Bourke Damien De Búrca Na Gaeil

Joey Nagle Seosamh de Nógla Aibhistín de Staic

Diarmuid O’Connor Diarmuid Ó Conchúir Na Gaeil

Roscommon were too strong for a youthful Galway last night in the FBD League final.

Eoin McCormack and Enda Smith both found the net in a 2-25 to 13-point victory at the Air Dome.

Mickey Harte and Jim McGuinness renew acquaintances this evening as Derry face Donegal in the final of the McKenna Cup.

Portlaoise hosts the O’Byrne Cup final meeting of Longford and Dublin.

