Ballyheigue elect 2024 officers

At the AGM held at the Club Rooms on Friday 29 December, the following were elected as Officers of Ballyheigue GAA for 2024

Uachtarán/President: James O'Connor

Leas-Uacht./Vice-President: Mike Burkett

Cathaoirleach/Chairperson: Cara Flahive

Leas C./Vice-Chair: John Lucid

Rúnaí/Sec: Fiona O'Sullivan

Cisteoir/Treasurer: Máiréad Carroll

Cisteoir Cúnta/Assistant Treas: Ann Kearney

OCP/PRO: Risteárd Ó Fuaráin

Oifigeach Traenála/Coaching Officer: Michael Slattery

Teachta CCC/County Board Delegate: Mike Kenny

Teachta BICT/NKHB Delegate: Alan O'Halloran

Oifigeach Forbartha na Páirce/Field Devt. Officer: Jeremiah Slattery

Oifigeach Ballraíochta/Membership Officer: Eileen Kenny-Stack

Oifigeach Sláinte agus Folláine/Health and Wellbeing Officer: Susan Lacey

Oifigeach Leanaí/Children's Officer: Tracy Quille

Cathaoirleach Bhord na nÓg/Chairperson: Ed Flahive

Rúnaí Bhord na nÓg/Secretary: Geraldine Harty

Teachta Bhord na nÓg/Delegate: John Mike Pierce