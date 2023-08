Kerry unchanged for All-Ireland final

Kerry are unchanged for the TG4 Ladies All-Ireland Senior Football Final.

They go with the same 15 that started in the last four win over Mayo for Sunday’s decider against Dublin in Croke Park.

1. Ciara Butler – Castlegregory - Ciara de Buitléir

2. Eilís Lynch - Castleisland Desmonds - Eilis Ní Loinsigh

3. Kayleigh Cronin - Dr Crokes - Kayleigh Ní Chróinín

4. Ciara Murphy - MKL Gaels - Ciara Ní Mhurchú

5. Aishling O' Connell - Éire Óg - Aishling Ní Chonaill

6. Emma Costello – Firies - Emma Mhic Coisteala

7. Cáit Lynch - Castleisland Desmonds - Cáit Ní Loinsigh

8. Lorraine Scanlon - Castleisland Desmonds - Lorraine Ní Scannláin

9. Louise Galvin - Finuge St Senans - Louise Ní Ghealbháin

10. Niamh Carmody - Finuge St Senans - Niamh Ní Chearmada

11. Niamh Ní Chonchúir - Corca Dhuibhne - Niamh Ní Chonchúir

12. Anna Galvin - Southern Gaels - Áine Ní Ghealbháin

13. Hannah O' Donoghue – Beaufort - Sionhán Ó’ Donnchú

14. Danielle O'Leary – Rathmore - Daniella Ní Laoire

15. Louise Ní Mhuircheartaigh (VC) - Corca Dhuibhne - Louise Ní Mhuircheartaigh

16. Mary Ellen Bolger - Southern Gaels - Máire Eibhlín Ní Bholghuidir

17. Mary O' Connell - Na Gaeil - Máire Ní Chonaill

18. Amy Harrington - Inbhear Scéine Gaels - Éimí Ó hArrachtáin

19. Caoimhe Evans - MKL Gaels - Caoimhe Nic Eibhín

20. Niamh Broderick - MKL Gaels - Niamh Ní Bhruadair

21. Ava Doherty – Glenflesk - Ava Ní Dhochartaigh

22. Aoife Dillane - Austin Stacks - Aoife Ní Dhuilleáin

23. Rachel Dwyer - Southern Gaels - Rachel Ní Dhuibhir

24. Erica McGlynn – Fossa - Erica Ni Fhloinn

25. Ciara McCarthy – Abbeydorney - Ciara Nic Cárthaigh

26. Eilís O' Connor - Na Gaeil - Eilís Ní Chonchúir

27. Ciara O' Brien - Laune Rangers - Ciara Ní Bhriain

28. Dierdre Kearney - Na Gaeil - Deirdre Kearney

29. Fiadhna Tangney – Beaufort - Fiadhna Ní Theangana

30. Síofra O' Shea (C) - Southern Gaels - Síofra Ní Shé

Dublin are also unchanged.