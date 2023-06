2 Louth changes for showdown with Kerry

Louth make 2 changes for the Sam Maguire Cup showdown with Kerry on Sunday in Portlaoise.

Dan Corcoran and Craig Lennon are in for Bevan Duffy and Anthony Williams.

No. 1 James Califf

No. 2 Dan Corcoran

No. 3 Peter Lynch

No. 4 Donal Mckenny

No. 5 Leonard Grey

No. 6 Niall Sharkey

No. 7 Conall Mckeever

No. 8 Tommy Durnin

No. 9 Conor Early

No. 10 Ciaran Murphy

No. 11 Ciaran Downey

No. 12 Conor Grimes

No. 13 Conall Mccaul

No. 14 Sam Mulroy

No. 15 Craig Lennon

No. 16 Peter Mcstravick

No. 17 Ryan Burns

No. 18 Jonathan Commins

No. 19 Bevan Duffy

No. 20 Liam Jackson

No. 21 Daire Mcconnon

No. 22 Oisin Mcguinness

No. 23 Paul Mathews

No. 24 Jack Murphy

No. 25 Dylan Mckeown

No. 26 Anthony Williams