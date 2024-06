1 change for Kerry minors

Kerry make one change to their team for the Electric Ireland All Ireland Minor Football Championship ¼ final.

For tomorrow night's outing against Roscommon Eanna Murphy is in for Ruairi O'Connell.

Team:

Advertisement

1 Kacper Robak

2 Fionnan Ryan

3 Michael Lynch

Advertisement

4 Ruadhan Donovan

5 Seán Ó Cuinn

6 Aodhna Ó Beaglaoich

Advertisement

7 Gavin O’ Keeffe

8 Ben Murphy

9 Killian Dennehy

Advertisement

10 Gearóid White

11 Joey McCarthy

12 Eanna Murphy

Advertisement

13 Jack Joy

14 Ronan Carroll

15 Michael Horan

Subs:

16 Brian Dineen

17 Eoin O’ Flaherty

18 David Sargent

19 Gavin Casey

20 Ned Ryan

21 Cian Mac Gearailt

22 Shane Kelliher

23 Ryan O’ Driscoll

24 Donnacha O’ Sullivan

Tomorrow's game throws-in at 6.30 in Cusack Park, Ennis.