Coláiste Íde An Daingean

Tá folúntas do Rúnaí oifige i gColáiste Íde, duine fuinniúil, cumasach le taithí rúnaíochta. Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gColáiste Íde agus freagrach as seirbhís rúnaíochta a sholáthar don gColáiste, teagmháil rialta a chóiméad le foireann, tuismitheoirí agus daltaí.

Beidh ardchaighdeán scríofa agus labhartha i nGaeilge agus i mBéarla ag an té a cheapfar, scileanna maithe idirphearsanta, agus ríomhaireachta agus teastas tiomána lán.

Breis eolais ach r-phost a chuir go [email protected] Seol CV go dtí An Bainisteoir, Coláiste Íde, An Daingean, Co. Chiarraí roimh 17:00. ar an Luan an 11ú Meán Fómhair 2023