Lacey Cup Victory For Sparrow

The Lacey Cup, hosted by Tralee Manor West Bicycle Club, has been won by Matthew Sparrow.
Cathal Moynihan reviews the event
MAIN RACE CLUB
Mathew Sparrow Dan Morrisey McCarthy Insurance Group Pactimo
Conor Henneberry Dan Morrisey McCarthy Insurance Group Pactimo
Conor Kissane Killarney CC
Cathal Moynihan Tralee Manor West BC
Mark Shannon Burren CC
Tom Moriarty O’Leary Stone Kanturk
Stephen Gillman O’Leary Stone Kanturk
Paul Kennedy Spellman Dublin Port
Colm Sheahan Blarney CC
Liam Crowley O’Leary Stone Kanturk
1st Lady
Agnieszka Wozniak; Strata Velo Revolution
A4 RACE
Eoin Buckley; Nenagh CC
Daithi Creedon; Tralee Manor West BC
Shane Spellman; Killarney CC
Matt Moloney; Chain Gang CC
Stephen Reidy; Tralee Manor West BC
Vinny O’Leary; Tralee Manor West BC
Padraig O’Flynn; Quanta Scott Orwell
Patrick Sweeney; Newcastle West CC
1st Lady
Autumn Collins; UNATTACHED
Gleann na Gealt Prime
John Cahill; Newcastle West CC
Ross Culloty; 1st Tralee Rider Tralee Manor West BC
Vinny O’Leary; 1st A4 Tralee Manor West BC
Castlemaine Prime
Stephen Gillman; O’Leary Stone Kanturk