Kingdom Seek Joe McDonagh Cup Final Qualification

Kerry can this afternoon qualify for the Joe McDonagh Cup Final.

To do so the Kingdom need to win against Carlow in Tralee in game which is live on Radio Kerry.

3 teams are still in with a chance of getting into the decider.

Antrim have 5 points, Kerry are on 4 points and Carlow, with a game in hand, have 3 points.

Kerry manager Fintan O’Connor https://www.radiokerry.ie/wp-content/uploads/sites/16/fockerry.mp3

Kerry team:

1 (GK) Martin Stackpool Martin de Stacapul Leac Sna

2 John Buckley Seán Ó Buachalla Leac Sna

3 Tomás O’Connor Tomás O Conchúir Na Níallaigh Crotta

4 Eric leen Eric Ó Laighin Naomh Breandánaigh

5 Micheal Leane Micheál Ó Laighin Baile Ui Thaigh

6 Jason Diggins Iasán Ó Duigín An Tochar

7 Brendan O’Leary Breandán Ó Laoire Mainistir ó dTorna

8 Paudie O’Connor Padraig Ó Conchúir Cill Mhaoile

9 Shane Nolan Seán Ó Nuaillain Na Níallaigh Crotta

10 Brandon Barrett Brandon Baróid An Tochar

11 Daniel Collins Daniel Ó Coileán Cill Mhaoile

12 Colm Harty Colm Ó hArthaigh An Tochar

13 Shane Conway Seán Ó Conhbuí Leac Sna

14 Mikey Boyle Micheál Ó Baoil Baile Dubh

15 Pádraig Boyle Pádraig Ó Baoil Baile Dubh

Subs:

16 (GK) John B O Halloran Seán Breandán Ó hAllurán Cill Mhaoile

17 James O’Connor Séamus Ó Conchúir Maínstir ó dTorna

18 Evan Murphy Éibhin Ó Murchú An Tochar

19 Sean Weir Seán Mac An Mhaoir Na Níallaigh Crotta

20 Maurice O’Connor Muris Ó Conchúir Cill Mhaoile

21 Michael O Leary Micheál Ó Laoire Mainistir ó dTorna

22 Thomas Casey Tomás Ó Cathasaigh An Tochar

23 Dan Goggin Dónal Ó Gogín An Tochar

24 Sean Sheehan Seán Ó Siocháin An Tochar

25 Fionan Mackessy Fionan Ó Macasa Naomh Breandánaigh

26 Conor O Keeffe Conchuír Ó Caoimh Leac Sna