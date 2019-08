Kingdom Seek All-Ireland Hurling Glory

Navan is the venue today as Kerry go for glory in the Bord Gais Energy All-Ireland U20 B Hurling Championship.

The Final sees them go up against Down at 3.45.

There are 3 changes to the Kerry team.

Liam Twomey, Barry O’Mahony and Donal O’Sullivan are in for Eamon Shanahan, Sean Sheehan and Declan O’Donoghue.



1 Adam O’Sullivan Adam Ó Suilleabhain Crotta O’Neills

2 Liam Twomey Liam Ó Tuama Kilgarvan

3 Tadhg Brick Tadhg Ó Broic Tralee Parnells

4 Bryan McAulliffe Briain MacAmhlaoibh Lixnaw

5 Gearoid Fennessy Gearoid Ó Fionnasa Kilgarvan

6 Evan Murphy Evan Ó Murchu Causeway

7 Conor O’Keeffe Conchuir Ó Caoimh Lixnaw

8 Donal Hunt Donal Ó Feich Crotta O’Neills

9 Dan Goggin Donal A’Gugain Causeway

10 Michael Lenihan Micheal Ó Leannachain Dr Crokes

11 Barry O’Mahony Barra Ó Mathuna Crotta O’Neills

12 Gavin Dooley Gavin Ó Dualoich Causeway

13 Donal O’Sullivan Donal Ó Suilleabhain Kilgarvan

14 Michael Slattery Micheal Ó Slatara Abbeydorney

15 Shane McElligott Sean Mac Uileagóid Lixnaw

Subs

16 Sean Holden Sean Holden Abbeydorney

17 Sean Sheehan Sean Ó Siochain Causeway

18 Declan O’Donoghue Deaglan Ó Donnchu Crotta O’Neills

19 Eamon Shanahan Eamon Ó Seanchain Crotta O’neills

20 Jeaic McKenna Jeaic Mac Cionaoith Crotta O’neills

21 Seamus O’Halloran Seamus Ó hAllurain St Brendans

22 Ruairi O’Sullivan Ruairi Ó Suilleabhain Tralee Parnells

23 Gerard Leen Gearoid Ó Laighin Causeway

24 Brendan Walsh Breandan Breathnach Ballyheigue

25 Darragh Goulding Darragh Ó Guallahta Ballyduff

26 Nathan Guerin Nathan Ó Gearain Ballyheigue

27 Michael Kelliher Micheal Ó Ceileachair Lixnaw

28 Dan O’Mahony Donal Ó Mathuna Causeway

29 Dylan Moriarty Dillan Ó Muireartaigh Ballyduff

30 Aodhan Shanahan Aodhan Ó Seanchain Lixnaw

31 Ciaran Casey Ciaran Ó Cathasaigh Ballyheigue

32 David Godley Daibheid Godley Kilmoyley