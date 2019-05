Kerry At Westmeath Today In Joe McDonagh Cup

Kerry go to Westmeath today in the Joe McDonagh Cup.

The Kingdom, beaten by Antrim in Round 1, throw-in at 3 o’clock in Cusack Park, Mullingar.

There are three changes to the Kerry team.





Pa Kelly and Daniel Collins have been named in defence while Captain Martin Stackpoole will make way in the goal for John Brendan O’Halloran.

Kerry Manager Fintan O’Connor says there’s great competition for the Number 1 jersey https://www.radiokerry.ie/wp-content/uploads/sites/16/SATFINTAN.mp3

1 (GK)

John B O’Halloran

Sean B Ó hAllurain

Cill Mhaoile

2

James O’Connor

Seamus Ó Conchúir

Mainistir Ó dTorna

3

Bryan Murphy

Briain Ó Murchú

An Tochar

4

Sean Weir

Sean Mac an Mhaoir

Na Niallaigh Crotta

5

Evan Murphy

Evan Ó Murchú

An Tochar

6

Patrick Kelly

Pádraig Ó Ceallaigh

ClareCastle

7

Daniel Collins

Dónal Ó Coileáin

Cill Mhaoile

8

Dan Goggin

Donal Ó Gugán

An Tochar

9

Tomás O’Connor

Tomás Ó Conchúir

Na Niallaigh Crotta

10

Michael O’Leary

Micheal Ó Laoire

Mainistir Ó dTorna

11

Shane Conway

Sean Ó Conbhuí

Leac Sna

12

Jack Goulding

Jeaic Ó Gabhláin

Baile Dubh

13

Pádraig Boyle

Padriag Ó Baoil

Baile Dubh

14

Michael Boyle

Micheal Ó Baoil

Baile Dubh

15

Colum Harty

Colum ÓhArtaigh

An Tochar

16

Martin Stackpoole

Mairtin De Stacapul

Leac Sna

17

Liam Twomey

Liam Ó Tuama

Kilgarvan

18

Daniel O’Carroll

Donal Ó Cearuill

Baile Dubh

19

Jordan Conway

Jordan Ó Conbhuí

Na Niallaigh Crotta

20

Michael Slattery

Miacheal O Slattara

Mainistir Ó dTorna

21

Philip Lucid

Pibil Ó Luiseád

Baile Ui Thaigh

22

Paud Costello

Padraig Ó Coistealbha

Baile Dubh

23

Gavin Dooley

Gavin Ó Dúlaigh

An Tochar

24

Darragh Shanahan

Dara Ó Seanacháín

Leac Sna

25

Jordan Brick

Jordan Ó Bric

Cill Mhaoile

26

Joseph McElligott

Seosamh Mac Uileagóid

Cill Mhaoile