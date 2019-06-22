Kerry V Cork City Today In Celtic Challenge Minor Hurling Competition

Kerry face Cork City today in the Division 2 semi-final of the Celtic Challenge Minor Hurling competition.
The game goes ahead in Meelin, County Cork at 1.
Kerry team:
1. Darragh Quinlan Ballyduff
2. Billy Daly St. Brendan’s
3. Darragh Slattery Ballyduff
4. J.P. O’Carroll Ballyduff
5. Daire Nolan Kilmoyley
6. Aodhan Behan Crotta
7. Padraig O’Sullivan St. Brendan’s
8. Dylan Moriarty Ballyduff
9. Aodhan Shanahan Lixnaw
10. Ronan Walsh Kilmoyley
11. Conor O’Sullivan Ballyheigue
12. Nathan Guerin Ballyheigue
13. Liam Palmer Kenmare
14. Colin Walsh Ballyheigue
15. Michael Kelliher Lixnaw
Subs:
Michael Clifford Abbeydorney
Graham Slattery Ballyheigue
Seán Brosnan St. Brendan’s
Ronan Foley Kilgarvan
Tadhg Reen Tralee Parnell’s
Eoin O’Shea Kilgarvan
Seamie Foran Ballyheigue
Niall Cassidy Tralee Parnell’s
Tomás Gaynor Ballyheigue
Evan McCarthy Lixnaw
David Mahony Ballyheigue
Jonathan Lowe Tralee Parnell’s
Seán O’Connor Ballyduff
Sean McGrath Crotta