Kerry Team To Play Donegal Announced

The starting 15 to line-out for Kerry against Donegal in the final round of the Allianz Football League at 2pm on Saturday in Austin Stack Park has been announced.

1 (GK) Shane Ryan Ráth Mhór

2 Jason Foley Baile Uí Donnachú

3 Tadhg Morley Teampall Nua

4 Tom O’Sullivan Daingean Uí Chúis

5 Paul Murphy Ráth Mhór

6 Peter Crowley Fanuithe Na Leamhna

7 Gavin White Dr Crócaigh

8 David Moran Ceirín Uí Rathille

9 Diarmuid O’Connor Na Gaeil

10 Micheál Burns Dr Crócaigh

11 Seán O’Shea An Neidin

12 Ronan Buckley Lios A’Troí

13 Tony Brosnan Dr Crócaigh

14 (C) David Clifford Fosadh

15 Dara Moynihan Spá, Cill Áirne

Kerry GAA PRO Leona Twiss has the details.