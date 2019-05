Kerry Team To Play Clare In Munster Minor Football Championship

The Kerry team to play Clare in the Electric Ireland Minor Football Championship this week has been named.

1. Devon Burns Devon Ó Bhroin Na Gaeil

2. Luke Chester Lucas Chester Aibhistín De Staic

3. Alan Dineen Alan Ó Duinín Ráth Mhór

4. Kieran O Sullivan Ciarán Ó Súilleabháin Realt Na Mara

5. Eoghan O Sullivan Eoghan Ó Súilleabháin An Leigiún

6. Adam Curran Adam Ó Corráin Aibhistín De Staic

7. Sean O Brien Séan Ó Briain Lios An Phúca

8. Joseph Linehan Seosamh Ó Loineacháin Cnoc Na hEaglaise

9. Ronan Collins Ronán Ó Coilléan Gniomh Go leith

10. Kevin Goulding Caoimhín Ó Góilín Baile Dubh

11. Jack O Connor (C) Seán Ó Chonchúir Lios An Phúca

12. Gearoid Hassett Gearóid Ó hAisí Fánuithe Na Leamhna

13. Dylan Geaney Dylan Ó Géibheannaigh Daingean Uí Chúis

14. Darragh Lynch Darragh Ó Líonsigh Emmet Lios Túathail

15. Emmet O Shea Emmet Ó Sé An Fhossaidh

Ionadaí





16. Austin Murphy Aibhstín Ó Murchú Naomh Mhuire Cathar Saibhín

17. Jason Kerins Jason Ó Céirín Dr. Crócaigh

18. Dylan O Callaghan Dylan Ó Ceallacháin Fiodh Ros

19. Cathal Ó Beaglaoich Cathal Ó Beaglaoich An Ghaeltacht

20. Colin Crowley Colín Ó Crualaoích Teampaill Nua

21. Ryan O Grady Rían Ó Gráda An Leigiún

22. Tomás Ó hAiniféin Tomás Ó hAiniféin Na Gaeil

23. Jack Sheehan Seán O Siochain Na Gaeil

24. Terry Sparling Traolach Ó Sparling Dr. Crócaigh