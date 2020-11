Kerry Team Named Ahead Of 1:30 Throw In Against Antrim

The Kerry Team to play Antrim this afternoon has just been revealed. The team in full:

1 (GK) Martin Stackpool Leac Sna

2 John Buckley Leac Sna

3 Bryan Murphy An Tochar

4 Eric Leen Naomh Breandánaigh

5 Tomás O’Connor Na Níallaigh Crotta

6 Jason Diggins An Tochar

7 Fionan Mackessy Naomi Breandanagh

8 Paudie O Connor Cill Mhaoile

9 Shane Nolan Na Níallaigh Crotta

10 Brandon Barrett An Tochar

11 Daniel Collins Cill Mhaoile

12 Colm Harty An Tochar

13 Shane Conway Leac Sna

14 Mickey Boyle Baile Dubh

15 Padraig Boyle Baile Dubh

16 (GK) Darren Delaney Naomi Breandanagh

17 James O’Connor Mainistir Ó dTorna

18 Evan Murphy An Tochar

19 Micheal Leane Baile Ui Thaigh

20 Maurice O Connor Cill Mhaoile

21 Brendan O’Leary Mainistir Ó dtorna

22 Thomas Casey An Tochar

23 Dan Goggin An Tochar

24 Daniel Casey Cill Garbháin

25 Sean Weir Na Níallaigh Crotta

26 Conor O’Keeffe Leac Sna