Kerry Team To Face Cork Tomorrow in McGrath Cup Opener Has Been Named

The Kerry side to face Cork in the McGrath Cup opener has been announced.

The Group B game takes place in Austin Stack Park with throw in at 2pm.

Leona Twiss made the announcement on Saturday Sport.

The team in full:

1 (GK)

Brian Lonergan Ballymacelligott

2

Sean T Dillon St Senans

3

James McCarthy Kenmare

4

Owen Fitzgerald Gneeveguilla

5

Dan McCarthy Kenmare

6

Pa Kilkenny Glenbeigh/Glencar

7

Cormac Coffey Kerins O’Rahillys

8

Griffin Wharton Kenmare

9

Barry Mahony St. Senans

10

Ronan Buckley Listry

11

Paul O Shea Kilcummin

12

Adam Donoghue Castleisland Desmonds

13

Paul Walsh Brosna

14

Donal O Sullivan Kilgarvan

15

Seán Quilter Austin Stacks

16 (GK)

Marc Kelliher Glenflesk

17

Sean O Connell Cordal

18

Luka Brosnan Castleisland Desmonds

19

Seán Óg Moran Daingean Uí Chuis

20

Tadhg Sugrue Tuosist

21

Killian Falvey Annascaul

22

Darragh Rahilly Rathmore

Cork Team to play

1. Anthony Casey (Kiskeam)

2. Maurice Shanley (Clonakilty)

3. Aidan Browne (Newmarket)

4. Nathan Walsh (Douglas)

5. Kevin Crowley (Millstreet)

6. Peter Murphy (Bandon)

7. Mattie Taylor (Mallow)

8. Ian Maguire (St Finbarrs)

9. Paul Walsh (Kanturk)

10. Shane Forde (Na Piarsaigh)

11. Sean White (Clonakilty)

12. Ryan Harkin (Mallow)

13. Damien Gore (Kilmacabea)

14. Ciaran Sheehan (Eire Og)

15. Cathail O Mahony (Mitchelstown)

16. Joe Creedon (Iveleary)

17. Paul Ring (Aghabullogue)

18. Liam O Donovan (Clonakilty)

19. Cian Kiely (Ballincollig)

20. Tom Clancy (Clonakilty)

21. Brian Hartnett (Douglas)

22. Mark Collins (Castlehaven)

23. Sean Powter (Douglas)

24. Michael Hurley (Castlehaven)

25. Ruairi Deane (Bantry Blues)