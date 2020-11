Kerry Reveal Team For Provincial Clash With Cork

Kerry have made 2 changes to their side for the Ladies All Ireland Senior Football Championship outing against Cork tomorrow.

Ava Doherty and Andrea Murphy are in for Cait Lynch and Danielle O’Leary for the 3 o’clock clash in Tralee, a game which will be live on Radio Kerry.

Victory for Kerry in the Group 1 Round 2 encounter would mean a semi-final spot.

Kerry joint manager Darragh Long

Team

1. Ciara Butler

2. Sarah Murphy

3. Aislinn Desmond

4. Ava Doherty

5. Niamh Carmody

6. Aishling o Connell

7. Ciara Murphy

8. Lorraine Scanlon

9. Megan O Connell

10. Niamh Ní Chonchúir

11. Siofra O Shea

12. Anna Galvin (c)

13. Hannah O Donoghue

14. Andrea Murphy

15. Louise Ní Mhuircheartaigh



Subs

16. Mary Ellen Bolger

17. Kayleigh Cronin

18. Eilís o Leary

19. Fiadhna Tagney

20. Ciara O Brien

21. Megan O Connor

22. Laoise Coughlan

23. Julie OSullivan

24. Ella Teahan

25. Sarah Leahy

26. Rachel Dwyer

27. Emma Dineen

28. Katie Buckley

29. Niamh Kearney

30. Anna o Reilly