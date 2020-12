Kerry Reveal Team For Cup Final

The Kerry team has been announced for the Joe McDonagh Cup Final.

Bryan Murphy returns after a hand injury while John B O’Halloran starts in goals in place of the injured Martin Stackpoole.

John Buckley also misses out through injury.

Team:

1 John B O Halloran Seán Breandán Ó hAllurán Cill Mhaoile

2 Bryan Murphy Briain Ó Murchú An Tochar

3 Tomás O’Connor Tomás Ó Conchúir Na Níallaigh Crotta

4 Eric Leen Eric Ó Laighin Naomh Breandánaigh

5 Jason Diggins Iasán Ó Duigín An Tochar

6 Fionán Mackessy Fionán Ó Macasa Naomh Breandánaigh

7 Michael Leane Micheál Ó Laighin Baile Ui Thaigh

8 Brandon Barrett Brandon Ó Baróid An Tochar

9 Paudie O’Connor Pádraig Ó Conchúir Cill Mhaoile

10 Michael O’Leary Micheál Ó Laoire Maínstir ó dTorna

11 Shane Nolan Seán Ó Nualláin Na Níallaigh Crotta

12 Shane Conway Seán Ó Conhbuí Leac Sná

13 Daniel Collins Dónal Ó Coileán Cill Mhaoile

14 Mikey Boyle Micheál Ó Baoil Baile Dubh

15 Maurice O’Connor Muiris Ó Conchúir Cill Mhaoile

Subs:

16 Darren Delaney Darren Ó Dúlainne Naomh Breandánaigh

17 Sean Weir Seán Mac An Mhaoir Na Niallaigh Crotta

18 Colum Harty Colm Ó hArtaigh An Tochar

19 Pádraig Boyle Padraig Ó Baoil Baile Dubh

20 Thomas Casey Tomás Ó Cathasaigh An Tochar

21 Brendan O’Leary Breandáin Ó Laoire Mainistir Ó dTorna

22 Conor O’Keeffe Conchuír Ó Caoimh Leac Sná

23 Evan Murphy Éibhin Ó Murchú An Tochar

24 James O’Connor Seámus Ó Conchúir Mainistir Ó dTorna

25 Dan Goggin Dónal Ó Goggín An Tochar

26 Barry O’Mahony Barra Ó Mathuna Na Niallaigh Crotta