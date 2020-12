Kerry Name Team For Munster Semi-Final

Kerry have announced their line-up to meet Cork this evening in the semi-final of the Electric Ireland Munster Minor Football Championship.

The Kingdom and the Rebels face off in Tralee at 7 o’clock; the game is live on Radio Kerry Sports.

Kerry will start as follows:

1 (GK) Sean Broderick Sean Mistéallaigh

2 Cian O’Donoghue Naomh Mhuire Cathar Saibhín

3 Joey Nagle Aibhistin De Staic

4 Dara O’Callaghan Cill Cuimín

5 Paudie O’Leary Gniomh Go Leith

6 Armin Heinrich Aibhistin De Staic

7 Conor Horan Aibhistin De Staic

8 Oisín Maunsell Na Gaeil

9 Caolán Ó Conaill Caisléan Ghriaire

10 Keith Evans Cíll

11 William Shine An Leigiún Cill Airne

12 Thomas O’Donnell Caisléan Ghriaire

13 Cian McMahon Dr. Chrócaigh

14 Aaron O Shea Lios A’Troí

15 Ruairí Burns An Snaidhm

Subs

16 (GK) Ben Quilter Aibhistin De Staic

17 Darragh O’Sullivan Cnoc na hEaglaise

18 Jack McElligott Emmetaigh Lios Tuathail

19 Darragh Fleming An Leigiún Cill Airne

20 Shane Bastible Aibhistin De Staic

21 Marc Manning Lios Póil

22 Maurice O’Connell Caisléan Ghriaire

23 Jordan Kissane Aibhistin De Staic

24 Cillian Burke Baile an Mhuillinn / Caisleán na Mainge