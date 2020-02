Kerry Name Team To Face Tyrone In Lidl Ladies National League

The Kerry ladies side to play Tyrone tomorrow in the Lidl Ladies National Football League has been named.

The game takes place at 11am tomorrow, as a curtain raiser to the men’s game against Meath.

The team in full

1. Elaine O’Sullivan

Eibhlín Ó Súilleabháin Southern Gaels

2. Eilís Lynch

Eilis Ó Liongsigh Castleisland Desmonds

3. Aislinn Desmond

Aislinn Ó Deasúnaigh Rathmore

4. Ciara O’Brien

Ciara Ó Briain Laune Rangers

5. Niamh Carmody

Niamh Ó Cearmada Finuge/St Senans

6. Aishling O’Connell

Aishling Ó Conaill Éire Óg(Cork)

7. Ciara Murphy

Ciara Ó Murchú MKL Gaels

8. Lorraine Scanlon

Lorraine Ó Scannláin Castleisland Desmonds

9. Anna Galvin (C)

Anna Ó Gealbháin Southern Gaels

10. Emma Dineen

Emma Ó Duinnín Glenflesk

11. Niamh Ní Chonchuir

Niamh Ní Chonchuir Corca Dhuibhne

12. Eilish O’Leary

Eilis Ó Laoire Kilcummin

13. Hannah O’Donoghue

Siobhan Ó Donchadha Beaufort

14. Andrea Murphy

Andrea Ó Murchú Foxrock/Cabinteely

15. Louise Ní Mhuircheartaigh

Louise Ni Mhuircheartaigh Corca Dhuibhne

16. Laura Fitzgerald

Lára Mac Gearailt Na Gaeil

17. Miriam O’Keeffe

Miriam Ó Caoimh Finuge/St Senans

18. Laoise Coughlan

Laoise Ó Cochláin Rathmore

19. Fiadhna Tangney

Fiadhna Ó Teangana Beaufort

20. Julie O’Sullivan

Julie Ó Súilleabháin Inbhear Scéine Gaels

21. Anna Clifford

Anna Ó Clúmháin Fossa

22. Megan O’Connell

Megan Ó Conaill Southern Gaels

23. Sarah Leahy

Sorcha Ó Laocha Killarney Legion

24. Tara Breen

Teamhair Ó Braoin Beaufort

25. Megan O’Connor

Megan Ó Conchubhair Na Gaeil

26. Caoimhe Evans

Caoimhe Ó hÉimhín MKL Gaels

27. Caoimhe Teahan

Caoimhe Ó Téacháin Southern Gaels

28. Ciara Moynihan

Ciara Ó Muimhneacháin Spa

29. Anna O’Reilly

Anna Ó Raghallaigh Fossa

30. Katie Buckley

Cáitín Ó Buachalla Rathmore