Kerry Minor Football Panel Revealed

Kerry have revealed a panel of 33 ahead of their Electric Ireland Munster Minor Football Championship opener.

The Kingdom host Cork next Tuesday at 7 in Austin Stack Park, Tralee in a game which will be live on Radio Kerry.

21 clubs are represented; Austin Stacks have 7 players, Dr.Crokes and Castlegregory 3 each, Kilcummin and Legion 2 each while the other 16 have 1 player each.

The squad:

1 Oisín Maunsell Capt. Na Gaeil

2 Shane Bastible Austin Stacks

3 Ruairí Burns Sneem

4 Cillian Burke Milltown Castlemaine

5 Sean Broderick Jn. Mitchels

6 Harry Byrne Dr. Crokes

7 Mark Casey Templenoe

8 Keith Evans Keel

9 Cian Foley Kilcummin

10 Darragh Fleming Legion

11 Eoghan Hassett Laune Rgs.

12 Armin Heinrich Austin Stacks

13 Conor Horan Austin Stacks

14 Jordan Kissane Austin Stacks

15 Marc Manning Lios Póil

16 Jack McElligott Listowel Emmets

17 Cian McMahon Dr. Crokes

18 Andrew Moynihan Rathmore

19 Joey Nagle Austin Stacks

20 Dara O Callaghan Kilcummin

21 Caolán O Connell Castlegregory

22 Maurice O Connell Castlegregory

23 Cian O Donoghue St. Mary’s C’civeen

24 Thomas O Donnell Castlegregory

25 Paudie O Leary Gneeveguilla

26 Aaron O Shea Listry

27 Darragh O Sullivan Churchill

28 Fionán O Sullivan Skellig Rgs.

29 Ben Quilter Austin Stacks

30 Liam Randles Dr. Crokes

31 Dean Rusk Austin Stacks

32 William Shine Legion

33 Cian Walsh Murphy Scartaglen