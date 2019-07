Kerry Juniors Aim For All Ireland Final This Afternoon In Glasgow

The Kerry Junior Footballers are in All Ireland Semi final action this afternoon.

Kerry Manager is Jimmy Keane:

They take on Scotland in Glasgow for a place in the All Ireland Final, Kerry line out as follows:

1 Eoghan O’Brien Churchill

2 Cian Ó Murchú An Ghaeltacht

3 Padraig O’Connor Killarney Legion

4 Padraig Jackie O Sullivan Piarsaigh na Dromoda

5 Jack Brosnan Glenbeigh/Glencar

6 Mike Breen Beaufort

7 Michael Foley Ballydonoghue

8 John Mark Foley Kilgarvan

9 Nathan Breen Beaufort

10 Philip O’Connor (c) Cordal

11 Chris Farley Piarsaigh na Dromoda

12 Brandon Barrett Ardfert

13 Stephen O’Sullivan Templenoe

14 Daniel Daly St Mary’s Caherciveen

15 Barry O’Dwyer Waterville

16 Padraig O’Sullivan Skellig Rangers

17 Fionán Clifford Waterville

18 Andrew Finn Annascaul

19 Thomas Lynch Castleisland Desmonds

20 John Spillane Templenoe

21 James Crean Annascaul

22 Mike Foley Spa Killarney

23 Gerald O’Sullivan Tarbert

24 Caolim Teahan Glenbeigh/Glencar

25 Patrick Kearney John Mitchels

26 Gareth Noonan Lios Póil

Captains Name: Philip O’Connor