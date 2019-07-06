Kerry Juniors Aim For All Ireland Final This Afternoon In Glasgow

The Kerry Junior Footballers are in All Ireland Semi final action this afternoon.
Kerry Manager is Jimmy Keane:
They take on Scotland in Glasgow for a place in the All Ireland Final, Kerry line out as follows:
1 Eoghan O’Brien Churchill
2 Cian Ó Murchú An Ghaeltacht
3 Padraig O’Connor Killarney Legion
4 Padraig Jackie O Sullivan Piarsaigh na Dromoda
5 Jack Brosnan Glenbeigh/Glencar
6 Mike Breen Beaufort
7 Michael Foley Ballydonoghue
8 John Mark Foley Kilgarvan
9 Nathan Breen Beaufort
10 Philip O’Connor (c) Cordal
11 Chris Farley Piarsaigh na Dromoda
12 Brandon Barrett Ardfert
13 Stephen O’Sullivan Templenoe
14 Daniel Daly St Mary’s Caherciveen
15 Barry O’Dwyer Waterville
16 Padraig O’Sullivan Skellig Rangers
17 Fionán Clifford Waterville
18 Andrew Finn Annascaul
19 Thomas Lynch Castleisland Desmonds
20 John Spillane Templenoe
21 James Crean Annascaul
22 Mike Foley Spa Killarney
23 Gerald O’Sullivan Tarbert
24 Caolim Teahan Glenbeigh/Glencar
25 Patrick Kearney John Mitchels
26 Gareth Noonan Lios Póil
Captains Name: Philip O’Connor