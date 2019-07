Kerry Junior Team Revealed For All Ireland Final

The Kerry Juniors take on Galway tomorrow evening in the All Ireland Junior Football Final.

The game takes place in O Moore Park in Portlaoise and has a 5pm throw in.

The Kerry team to play Galway is about to be announced, we now join Leona Twiss

The Kerry side

1 Eoghan O’Brien Eoghan Ó Briain Churchill

2 Cian Ó Murchú Cian Ó Murchú An Ghaeltacht

3 Padraig O’Connor Padraig ÓConchúir Killarney Legion

4 Padraig Jackie O Sullivan Pádraig Ó Súilleabháin Piarsaigh na Dromoda

5 Jack Brosnan Seán Ó Brosnacháin Glenbeigh/Glencar

6 Mike Breen Micheal Ó Broin Beaufort

7 Michael Foley Micheal Ó Foghlú Ballydonoghue

8 John Mark Foley Seán Marc Ó Foghlú Kilgarvan

9 Nathan Breen Nathan Ó Broin Beaufort

10 Philip O’Connor Pilib Ó Conchúir Cordal

11 Chris Farley Criostóir Ó Faircheallaigh Piarsaigh na Dromoda

12 Brandon Barrett Brandon Ó Baróid Ardfert

13 Stephen O’Sullivan Stiofan Ó Súilleabhain Templenoe

14 Daniel Daly Donal Ó Dálaigh St Mary’s Caherciveen

15 Barry O’Dwyer Barra Ó Duibhir Waterville

16 Padraig O’Sullivan Pádraig Ó Súilleabháin Skellig Rangers

17 Fionán Clifford Fionán Ó Clúbháin Waterville

18 Andrew Finn Andriu Ó Finn Annascaul

19 Thomas Lynch Tomas O Loinsigh Castleisland Desmonds

20 John Spillane Seán Ó Spealán Templenoe

21 James Crean Seamus Ó Croidheain Annascaul

22 Mike Foley Micheál Ó Foghlú Spa Killarney

23 Gerald O’Sullivan Geralt Ó Súilleabháin Tarbert

24 Caolim Teahan Caolim Teahan Glenbeigh/Glencar

25 Patrick Kearney Pádraig Ó Cearnaigh John Mitchels

26 Gareth Noonan Gearóid Ó Nunain Lios Póil