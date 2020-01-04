Kerry Hurling Team Named To Play Waterford

The Kerry hurlers are back in action tomorrow.
They take on Waterford from 2 in Austin Stack Park in the Munster Senior Hurling League
The team in full:
1. Martin Stackpoole, Lixnaw
2. Seán Weir, Crotta O’Neills
3. Bryan Murphy, Causeway (Captain)
4. Eric Leen, St. Brendan’s Ardfert
5. Conor O’Keeffe, Lixnaw
6. Mikey Boyle, Ballyduff
7. Evan Murphy, Causeway
8. Seán Sheehan, Causeway
9. Shane Nolan, Crotta O’Neills
10. Michael Leane, Ballyheigue
11. Fionan Mackessy, St. Brendan’s Ardfert
12. Colm Harty, Causeway
13. Jordan Conway, Crotta O’Neills
14. Shane Conway, Lixnaw
15. Michael Slattery, Abbeydorney
16. Adam O’Sullivan, Crotta O’Neills
17. Eamon Shanahan, Crotta O’Neills
18. Darragh Shanahan, Lixnaw
19. Padraig Boyle, Ballyduff
20. Donal Hunt, Crotta O’Neills
21. Declan O’Donoghue, Crotta O’Neills
22. Darragh O’Donoghue, Crotta O’Neills
23. Fionan O’Sullivan, Kenmare
24. Shane McElligott, Lixnaw
Manager: Fintan O’Connor
Selectors: Sean Maunsell, Brendan Cummins, Bryan Culbert