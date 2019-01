Kerry Hurling Team Announced For Clash With Tipperary

Kerry have revealed their team to take on Tipperary today in the CO-OP SUPERSTORES Munster Senior Hurling League.

There’s a starting time of 2 o’clock at MacDonagh Park, Nenagh, with the Kingdom to line out as follows:

1 John B O’Halloran Kilmoyley

2 Eric Leen St Brendans

3 James O’Connor Abbeydorney

4 John Buckley Lixnaw CAPTAIN

5 Jason Diggins Causeway

6 Mikey Boyle Ballyduff

7 Tomás O’Connor Crotta O Neills

8 David Griffin St Brendans

9 Niall O’Mahony Abbeydorney

10 Michael O’Leary Abbeydorney

11 Shane Conway Lixnaw

12 Fionan MacKessy St Brendans

13 Jack Goulding Ballyduff

14 Brandon Barrett Causeway

15 Michael Slattery Abbeydorney





Subs:

16 Stephen Murphy Causeway

17 Sean Weir Crotta O Neills

18 Bryan Murphy Causeway

19 Pa Kelly Clarecastle

20 Micheal Leane Ballyheigue

21 Colum Harty Causeway

22 Dan Goggin Causeway

23 Evan Murphy Causeway

24 Jordan Conway Crotta O Neills

25 Daniel O Carroll Ballyduff

26 Gavin Dooley Causeway

27 Padraig Boyle Ballyduff