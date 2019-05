Kerry Under 20s Team To Face Cork Tonight

The Kerry Under 20s team to play Cork tonight in the first round of the John Kerins Cup has been named.

1. Brian Lonergan – Ballymacelligott

2. Niall Donohue – Firies

3. Chris O’Donoghue – Glenflesk

4. Michael Potts – Dr Crokes

5. Sean O’Leary – Kilcummin (Captain)

6. Patrick Warren – Gneeveguilla

7. Cian Gammell – Killarney Legion

8. Joe O’Connor – Austin Stacks

9. Paul O’Shea – Kilcummin

10. Eddie Horan – Scartaglin

11. Fiachra Clifford – Laune Rangers

12. Killian Falvey – Annascaul

13. Sean Quilter – Austin Stacks

14. Donal O’Sullivan – Kilgarvan

15 Paul Walsh – Brosna

Subs

16. Deividas Uosis – Dingle

17. Eoghan McElligott – Ardfert

18. Jack O’Sullivan – Ballyduff

19. Mark Fitzgerald – Dr Crokes

20. Patrick Moriarty – Brosna

21. Jimmy O’Grady – Castlegregory





The game will be played in Clonakilty with a 7pm throw-in.