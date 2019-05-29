Kerry Under 20s Team To Face Cork Tonight

The Kerry Under 20s team to play Cork tonight in the first round of the John Kerins Cup has been named.
1. Brian Lonergan – Ballymacelligott
2. Niall Donohue – Firies
3. Chris O’Donoghue – Glenflesk
4. Michael Potts – Dr Crokes
5. Sean O’Leary – Kilcummin (Captain)
6. Patrick Warren – Gneeveguilla
7. Cian Gammell – Killarney Legion
8. Joe O’Connor – Austin Stacks
9. Paul O’Shea – Kilcummin
10. Eddie Horan – Scartaglin
11. Fiachra Clifford – Laune Rangers
12. Killian Falvey – Annascaul
13. Sean Quilter – Austin Stacks
14. Donal O’Sullivan – Kilgarvan
15 Paul Walsh – Brosna
Subs
16. Deividas Uosis – Dingle
17. Eoghan McElligott – Ardfert
18. Jack O’Sullivan – Ballyduff
19. Mark Fitzgerald – Dr Crokes
20. Patrick Moriarty – Brosna
21. Jimmy O’Grady – Castlegregory
The game will be played in Clonakilty with a 7pm throw-in.