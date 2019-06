Friday Local Soccer Fixtures & Results

Killarney Credit Union

KILLARNEY ATHLETIC 7 A SIDE

Thursday 27th June

Pitch 1

6.45 Senior Mackey’s Mosers 1 Last Picks 2

7.10 Senior Killarney FC 1 Dynamo Chicken Kiev 1

7.35 Senior Mackey’s Mosers 2 MD O’Shea’s Park Road 1

8.00 Senior Just the Tip 3 Idle Hands 1

8.25 Over 35 Leane’s Tool Hire 1 Aghadoe Physiotherapy 1

8.50 Over 35 Jimmy Brien’s Bar 1 Kerry Chimney Services 0

Pitch 2

6.45 Senior Dunboy Construction 0 Failte Legends 1

7.10 Senior Dan Linehan’s Bar 1 Killorglin 3

7.35 Senior The Lake Hotel 1 Killarney Park Hotel 1

8.00 Over 35 Murphy’s Bar 3 Tim Jones Older Butchers 1

8.25 Over 35 Mackey’s Crew 1 Dunboy Legends 1

8.50 Over 35 Mug & Bean 2 MD O’Shea’s Park Road 2

Astro Turf

6.45 Under 14 The Spice Girls 0 Arctic Cactus 5

7.10 Under 14 Barca Z’s FC 2 Bohemians FC 0

7.35 Under 14 The Spice Girls 4 Barca Z’s FC 1

8.00 Under 14 Arctic Cactus 2 Bohemians FC 0

8.25 Under 14 The Spice Girls 1 Bohemians FC 2

8.50 Under 14 Arctic Cactus 1 Barca Z’s FC 1

Friday 28th June

Pitch 1

6.30 Senior Dunboy Construction v Shire FC

7.10 Senior The Lake Hotel v Mackey’s Crew

8.00 Over 35 Tim Jones Older Butchers v Dunboy Legends

Pitch 2

7.10 Senior Idle Hands v Tim Jones Family Butchers

7.35 Over 35 Murphy’s Bar v MD O’Sheas Park Road

8.00 Over 35 Aghadoe Physiotherapy v Kerry Chimney Services

Astro Turf

6.45 Under 14 Ivory Toast v Underground Cafe

7.10 Under 14 Classic 10 v Boru Barbers Wanderers

7.35 Under 14 Ivory Toast v Classic 10

8.00 Under 14 Underground Café v Boru Barbers Wanderers

8.25 Under 14 Ivory Toast v Boru Barbers Wanderers

8.50 Under 14 Underground Café v Classic 10