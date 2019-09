Match details have been finalised for Round 2 of the Garvey’s Supervalu County Senior Football Championship.

Round 2A

Sat 4.45; Dingle home to Kerins O’Rahillys

Sat 5; St.Kierans v Dr.Crokes at ASP

Sat 7; St.Brendans v South Kerry at ASP

Sun 2.30; West Kerry v Legion at Annascaul

Round 2B on Sunday

2.30; Mid Kerry v Kilcummin at Killorglin

2.30; Kenmare D v Shannon R at Templenoe

1.30; Rathmore v Kenmare S at Fitz Stad

3.30; East Kerry v A Stacks at Fitz Stad