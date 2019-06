Draw Made For Killarney Athletic 7 A Side Tournament

Killarney Athletic 7 A Side Tournament Sponsored by Killarney Credit Union.

Draw took place in The Shire.

Under 10

Predators, The Auctioneers Boys, Fossa Red Army, Dream Team

Under 12

Group 1 : Hardly Athletic, The Golden Nugget, Bellvie Woods Childcare, SuperMacs Celts

Group 2 : Coolick Celtic, The Bus Parkers The Hammers

Under 14

Group 1 : The Spice Girls, Artic Cactus, Barca Z’s FC, Bohemians FC

Group 2 : Ivory Toast, Dirty Sasuage Underground Café, Classic 10, Boru Barbers Wanderers

Under 16

Group 1 : Lincoln Skins, Game Over Ball Burst, Omega Fitted Furniture

Group 2 : United Four Star Pizza Killarney FC, Dorrian’s Disciples, JR Spares

Over 35’s

Group 1 : Murphy’s Bar, Mug & Bean, Tim Jones Older Butchers, Mackey’s Crew, Dunboy Legends

Group 2 : Leanes Tool Hire, Bunkers Bar, Aghadoe Physiotheraphy, Jimmy Brien’s Bar, Kerry Chimney Services

Seniors

Group 1 : Mackey’s Mosers, Killarney FC, Hardy Bucks, MD O’Shea’s Park Road

Group 2 : The Lake Hotel, Dan Linehan’s Bar, Killarney Park Hotel, Mackey’s Crew

Group 3 : Dean Machine, Dunboy Construction, Shire FC, Failte Legends

Group 4 : Just The Tip, Idle Hands, Tim Jones Family Butchers, Tatler Toffees