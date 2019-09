The feature race on day 5 of the Listowel Festival, the Ladbrokes Ireland Handicap Hurdle over 2 miles has gone to 6-to-1 shot, No 2 David’s Charm.

He came in ahead of No 13 Lakemilan (12/1) and No 5 Hearts are Trumps (7/1).

Today’s winners:

1.55 No 10 Santiago 1/2 fav

2.30 No 11 Franklynn 7/4 fav

3.05 No 1 Getaway Katie Mai 10/1

3.40 No 5 Rock De Baune 6/1

4.15 No 9 Saglawy 5/6 fav

4.50 No 2 David’s Charm 6/1

5.25 No 11 Bothar Dubh 6/1

5.55 No 9 Treacysenniscorthy 50/1