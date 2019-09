9 Kerry All Star Nominations

Kerry has 9 among the list of nominees for the PwC All-Star football awards.

They are:

Goalkeeper

Shane Ryan

Defenders

Paul Murphy

Tadhg Morley

Tom O’Sullivan

Midfielder

David Moran

Forwards

David Clifford

Paul Geaney

Seán O’Shea

Stephen O’Brien



David Clifford and Seán O’Shea are nominated for Young Player of the Year, along with Rían O’Neill of Armagh.

Footballer of the year is between Dublin trio Stephen Cluxton, Jack McCaffrey and Con O’Callaghan.

Dublin have received 13 All Star nominations, Donegal 6, Mayo 4, Tyrone 3, Meath 3, Armagh 2, Roscommon 2, Cavan, Clare, and Cork 1 each.

Winners will be announced on Friday, November 1st.

Full list of nominees

Goalkeepers

1. Stephen Cluxton (Dublin)

2. Shaun Patton (Donegal)

3. Shane Ryan (Kerry)

Defenders

1. David Byrne (Dublin)

2. Jack McCaffrey (Dublin)

3. James McCarthy (Dublin)

4. Mick Fitzsimons (Dublin)

5. John Small (Dublin)

6. Paul Murphy (Kerry)

7. Tadhg Morley (Kerry)

8. Tom O’Sullivan (Kerry)

9. Colm Boyle (Mayo)

10. Paddy Durcan (Mayo)

11. Chris Barrett (Mayo)

12. Stephen McMenamin (Donegal)

13. Ryan McHugh (Donegal)

-3-

14. Donal Keogan (Meath)

15. Conor McGill (Meath)

16. Conor Moynagh (Cavan)

17. Ronan McNamee (Tyrone)

18. Niall Daly (Roscommon)

Midfielders

1. Brian Fenton (Dublin)

2. Michael Darragh Macauley (Dublin)

3. David Moran (Kerry)

4. Aidan O’Shea (Mayo)

5. Jarlath Óg Burns (Armagh)

6. Bryan Menton (Meath)

Forwards

1. Ciarán Kilkenny (Dublin)

2. Brian Howard (Dublin)

3. Paul Mannion (Dublin)

4. Dean Rock (Dublin)

5. Con O’Callaghan (Dublin)

6. David Clifford (Kerry)

7. Paul Geaney (Kerry)

8. Seán O’Shea (Kerry)

9. Stephen O’Brien (Kerry)

10. Jamie Brennan (Donegal)

11. Michael Murphy (Donegal)

12. Paddy McBrearty (Donegal)

13. Cathal McShane (Tyrone)

14. Mattie Donnelly (Tyrone)

15. Conor Cox (Roscommon)

16. Rían O’Neill (Armagh)

17. Brian Hurley (Cork)

18. Jamie Malone (Clare)