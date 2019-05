4 Changes To Kerry Team For Munster Senior Football Championship Outing

There are 4 changes to the Kerry team for their outing against Cork in the TG4 Ladies Munster Senior Football Championship tomorrow.

Laura Fitzgerald, Laoise Coughlan, Emma Dineen and Amy Foley are all brought in.

That’s at the expense of Kayleigh Cronin, Aislinn Desmond, Miriam O’Keeffe and Hannah O’Donoghue.





Kerry

1 Laura Fitzgerald Na Gaeil

2 Eilis Lynch Castleisland Desmonds

3 Laoise Coughlan Rathmore

4 Ciara O’Brien Laune Rangers

5 Sophie Lynch Listowel Emmets

6 Aishling O’Connell Eire Og

7 Ciara Murphy Miltown/Listry

8 Lorraine Scanlon Castleisland Desmonds

9 Niamh Carmody Finuge/St Senans

10 Sarah Houlihan Beaufort

11 Amanda Brosnan (Captain) Dr Crokes

12 Anna Galvin Southern Gaels

13 Louise Ni Mhuircheartaigh Corca Dhuibhne

14 Emma Dineen Glenflesk

15 Amy Foley Beaufort

Cork

1 Martina O’Brien Clonakilty

2 Clare O’Shea Beara

3 Eimear Meaney Mourneabbey

4 Mellisa Duggan Dohenys

5 Shauna Kelly Araglen Desmonds Bui

6 Aishling Hutchings Fermoy

7 Eimear Kiely Valley Rovers

8 Orlagh Farmer Midleton

9 Maire O’Callaghan Mourneabbey

10 Ciara O’Sullivan Mourneabbey

11 Niamh Cotter Beara

12 Daire Kiely Valley Rovers

13 Eimear Scally Éire Óg

14 Saoirse Noonan Nemo Rangers

15 Orla Finn Midleton