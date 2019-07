2 Changes To Kerry Team For All-Ireland Senior Football Championship Outing

There are 2 changes to the Kerry team for their TG4 Ladies All-Ireland Senior Football Championship game against Westmeath.

In the full back line Eilis Lynch and Julie O’Sullivan come in for Laoise Coughlan and Ciara O’Brien.

1. Laura Fitzgerald

2. Anna O’Reilly

3. Eilís Lynch

4. Julie O’Sullivan

5. Aishling O’Connell

6. Tara Breen

7. Ciara Murphy

8. Lorraine Scanlon

9. Kayleigh Cronin

10. Amanda Brosnan (C)

11. Anna Galvin

12. Emma Dineen

13. Sarah Houlihan

14. Louise Ní Mhuireachtaigh

15. Hannah O’Donoghue

Subs:

16. Robyn White

17. Laoise Coughlan

18. Ciara O’Brien

19. Amy Foley

20. Miriam O’Keeffe

21. Siofra O’Shea

22. Danielle O’Leary

23. Niamh Carmody

24. Brid Ryan

25. Mairead Bennett

26. Megan O’Connor

27. Niamh Ni Conochuir

28. Aoife O’Callaghan

29. Ella Teehan

30. Katie Buckley