Two Changes To Kerry Minor Team For All-Ireland 1/4 Final

There are 2 changes to the Kerry team for their Electric Ireland All-Ireland Minor Football Championship ¼ Final.

In the full forward line Patrick D’Arcy and Ruaidhrí Ó Beaglaioch come in for Jack O’Connor and Michael Lenihan.

Kerry take on Roscommon at 3 tomorrow in the Gaelic Grounds, Limerick and will line out as follows:





Marc Kelliher Gleann Fleisce

Conor Flannery Daingean Uí Chúis

Owen Fitzgerald Gniomh Go Leith

David Mangan Fánuithe na Leamhna

Colm Moriarty Abha na Scáil

Dan McCarthy An Neidín

Dan Murphy Ráth Mhór

Darragh Rahilly Ráth Mhór

Darragh Lyne An Leigiún

Paul Walsh Brosnach

Paul O Shea Cill Cuimín

Killian Falvey Abha na Scáil

Dylan Geaney Daingean Uí Chúis

Patrick D’arcy Gleann Fleisce

Ruaidhrí Ó Beaglaoích An Ghaeltacht

Subs:

Keith O Leary Cill Cuimín

Séan Quilter Aibhistín De Staic

Kieran O Donoghue An Leigiún

Michael Lenihan Dr. Chrócaigh

Jack O Connor Lios an Phúca

Jack Kennelly Baile Uí Donnachú

James McCarthy An Neidín

David Dineen Ráth Mhór

Mark Cooper Dr. Chrócaigh