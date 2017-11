Some great music & song from the 1978 recording “The Iron Behind the Velvet” – Christy Moore, Andy Irvine, Noel Hill, Tony Linnane, Barry Moore, Jimmy Faulkner & Gay McKeon.

Songs also with Máire Ní Chéileachair & Vincent Crowley.

Music too from Máirtín Ó hAodha, Dennis Cahill, Johnny Connolly, Eugene Kelly, Joe Burke, Andy McGann, Felix Dolan, Conal O Gráda, Colm Murphy, Peadar Ó Riada, Eamon Mc Givney, John Kelly & more!